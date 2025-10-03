НХЛ. Тампа и Флорида устроили дикий матч с драками на 186 минут штрафа

Getty Images/Global Images Ukraine

В НХЛ подходят к завершению предсезонные матчи перед стартом регулярного чемпионата 7 октября, а тренеры выставляют все более основные составы.

Самым ярким матчем дня стала заруба соседей Тампы-Бэй и Флориды. Победить удалось Молниями со счетом 5:2, но игра запомнилась многочисленными драками, 49 удалениями и 186 минутами штрафа.

После игры наставники отметили, что в обеих командах есть травмированные по итогам этого побоища. Отметим, что Пантеры начнут сезон без травмированных лидеров Мэттью Ткачака и Александера Баркова.

Среди других результатов отметим победу Бостона над Вашингтоном, успех Нью-Джерси в матче с Рейнджерс, а также 7 шайб Сент-Луиса в ворота Оттавы.

Предсезонные матчи

Вашингтон – Бостон 1:3

Торонто – Детройт 1:3

Тампа-Бэй – Флорида 5:2

Нью-Йорк Рейнджерс – Нью-Джерси 1:3

Филадельфия – Нью-Йорк Айлендерс 3:4

Сент-Луис – Оттава 7:1

Юта – Лос-Анджелес 2:1

