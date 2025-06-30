В НХЛ появится новый элемент экипировки. Станет обязательным для игроков

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В НХЛ с сезона 2026/27 и далее станет обязательным использование специальной защиты для шеи, чтобы избежать рассечения коньком.

Правда, обязательной такая защита будет только для всех игроков, которые дебютируют в Лиге. То есть все новички в течение карьеры будут уже с защитой шеи, тогда как те, кто до старта сезона 2026/27 провел хотя бы один матч, смогут не использование такую защиту.

Решение принято после смерти хоккеиста Адама Джонсона, которому в матче чемпионата Великобритании рассекли шею коньком. Игрока спасти не сумели.

Защиту уже используют в АХЛ (обязательна для всех), а также будут использовать на Олимпиаде-2026.

В регулярном сезоне НХЛ будет больше матчей. Лига уже договорилась

sport.ua