Украинские фехтовальщики на Чемпионате Европы-2025

Сборная Украины по фехтованию успешно завершила Чемпионат Европы-2025, который проходил с 14 по 19 июня в итальянском городе Генуя. Украинские спортсмены заняли место среди трех сильнейших, завоевав три медали — две золотые и одну серебряную, подтвердив свой статус одной из ведущих фехтовальных наций Европы. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Состав сборной Украины: 26 фехтовальщиков и дебютанты

В состав национальной сборной вошли 26 фехтовальщиков, среди которых было шесть дебютантов и девять опытных медалистов предыдущих чемпионатов. Особенно выделились команда шпажисток и Роман Свичкар, которые принесли Украине высшие награды. Также стоит отметить Аліну Комащук, которая завоевала серебро, и победу женской команды шпажисток.

Роман Свичкар: первая золотая медаль в мужской шпаге за 30 лет

Одним из главных героев чемпионата стал 32-летний харьковчанин Роман Свичкар, который открыл медальный счет для Украины. В финале он уверенно победил итальянца Маттео Галасси, завоевав золото в мужской шпаге. Это историческое достижение, так как последним, кто выигрывал золото в этой дисциплине для Украины на чемпионате Европы, был Виталий Агеев в 1994 году.

Алина Комащук: первая индивидуальная медаль на чемпионате Европы

Также большой успех достигла 32-летняя одесситка Алина Комащук, которая на этом турнире впервые завоевала индивидуальную медаль чемпионата Европы. Она продемонстрировала высокий уровень на всех этапах соревнований и уверенно пробилась в финал. Однако в решающем поединке ее победила действующая чемпионка Европы в команде, француженка Сара Нутча.

Женская команда шпажисток: историческое золото для Украины

Завершился турнир для Украины победой женской команды шпажисток в составе Олены Кривицкой, Влады Харьковой, Инны Бровко и дебютантки Анны Максименко. Они завоевали золотую медаль в командных соревнованиях, победив в финале сборную Швейцарии. Это стало еще одной значимой победой для украинского фехтования на международной арене.

Достижения Украины на Чемпионате Европы

Это лишь второй случай, когда украинские фехтовальщики завоевывают больше одной золотой медали на чемпионате Европы. Ранее это случилось в 2009 году в Пловдиве, когда главной триумфаторкой была Ольга Харлан, которая выиграла золото как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях.

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