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Украинские фехтовальщики на Чемпионате Европы-2025
Разное

Чемпионат Европы-2025 по фехтованию в Генуе: Украина среди лучших

Сборная Украины завоевала три медали на Чемпионате Европы-2025 в Генуе, включая две золотые и одну серебряную.

Сборная Украины по фехтованию успешно завершила Чемпионат Европы-2025, который проходил с 14 по 19 июня в итальянском городе Генуя. Украинские спортсмены заняли место среди трех сильнейших, завоевав три медали — две золотые и одну серебряную, подтвердив свой статус одной из ведущих фехтовальных наций Европы. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Состав сборной Украины: 26 фехтовальщиков и дебютанты

В состав национальной сборной вошли 26 фехтовальщиков, среди которых было шесть дебютантов и девять опытных медалистов предыдущих чемпионатов. Особенно выделились команда шпажисток и Роман Свичкар, которые принесли Украине высшие награды. Также стоит отметить Аліну Комащук, которая завоевала серебро, и победу женской команды шпажисток.

Украинские фехтовальщики на Чемпионате Европы-2025

Роман Свичкар: первая золотая медаль в мужской шпаге за 30 лет

Одним из главных героев чемпионата стал 32-летний харьковчанин Роман Свичкар, который открыл медальный счет для Украины. В финале он уверенно победил итальянца Маттео Галасси, завоевав золото в мужской шпаге. Это историческое достижение, так как последним, кто выигрывал золото в этой дисциплине для Украины на чемпионате Европы, был Виталий Агеев в 1994 году.

Украинские фехтовальщики на Чемпионате Европы-2025

Алина Комащук: первая индивидуальная медаль на чемпионате Европы

Также большой успех достигла 32-летняя одесситка Алина Комащук, которая на этом турнире впервые завоевала индивидуальную медаль чемпионата Европы. Она продемонстрировала высокий уровень на всех этапах соревнований и уверенно пробилась в финал. Однако в решающем поединке ее победила действующая чемпионка Европы в команде, француженка Сара Нутча.

Женская команда шпажисток: историческое золото для Украины

Завершился турнир для Украины победой женской команды шпажисток в составе Олены Кривицкой, Влады Харьковой, Инны Бровко и дебютантки Анны Максименко. Они завоевали золотую медаль в командных соревнованиях, победив в финале сборную Швейцарии. Это стало еще одной значимой победой для украинского фехтования на международной арене.

Украинские фехтовальщики на Чемпионате Европы-2025

Достижения Украины на Чемпионате Европы

Это лишь второй случай, когда украинские фехтовальщики завоевывают больше одной золотой медали на чемпионате Европы. Ранее это случилось в 2009 году в Пловдиве, когда главной триумфаторкой была Ольга Харлан, которая выиграла золото как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях.

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