Уимблдон. Девятая ракетка мира Медведев вырвал прямо на корте, после чего сенсационно проиграл в первом круге Уимблдона

На кортах Уимблдона состоялась первая сенсация в мужском турнире



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Бенжамен Бонзи (Франция) – Даниил Медведев (-, 9) 7:6 (2), 3:6, 7:6 (3), 6:2

Теннисисты сыграли друг с другом третий раз (впервые с 2017 года) и второй раз победу одержал француз. Бонзи подал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку (у Медведева – 14/12), проиграл три гейма на своей подаче и сделал четыре брейка. Поединок продолжался чуть более трех часов.

Бенжамен Бонзи второй раз в карьере обыграл соперника из топ-10 рейтинга АТР и третий раз вышел во второй круг Уимблдона. Следующим соперником француза будет австралиец Джордан Томпсон, который отыгрался со счета 0-2 по сетам в поединке против чеха Вита Копрживы.

Даниил Медведев проиграл третий матч подряд на “мэйджорах”. После вылета от Лернера Тьена во втором круге Australian Open, он проиграл Кэмерону Норри на старте Ролан Гаррос. После этого поражения Медведев покинет топ-10 мирового рейтинга – в LIVE рейтинге он уже опустился на 14-ю позицию.

Отметим, что по ходу сегодняшнего матча Медведева стошнило прямо на теннисном корте.



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