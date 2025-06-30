Пол Арон в июле проведёт две тренировки за рулём Sauber

Пол Арон проведёт свою дебютную тренировку в Формуле 1 вместе с Sauber в Сильверстоуне, а затем вернётся за руль C45 на Хунгароринге – в швейцарской команде договорились об этом с Alpine F1, с которой 21-летний эстонец сотрудничает в качестве резервного гонщика.

В 2023-м Пол начал выступать в Формуле 3 и закончил сезон на 3-м месте личного зачёта, в конце года дебютировал в Формуле 2, а в 2024-м провёл в этой молодёжной серии весь чемпионат, вновь заняв 3-е место. На него обратили внимание в заводской команде концерна Renault, после чего Арон был приглашён на тесты в Абу-Даби и в итоге стал резервным пилотом Alpine.

Но теперь он готовится сесть за руль С45 Нико Хюлкенберга и провести первую тренировку на классической британской трассе. То же самое ему предстоит и в первый день гоночного уик-энда в Венгрии, где он тоже будет пилотировать машину немецкого гонщика.

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