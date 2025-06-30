Известный украинский боксер перенес операцию после боя с чемпионом ОИ-2024

Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Шевадзуцкий

Известный украинский супертяжеловес 35-летний Игорь Шевадзуцкий перенес операцию.

Во время прошлого боя у Игоря случился разрыв бицепса, после чего он лег под нож.

Напомним, 5 апреля на арене «Barys Arena» в Астане (Казахстан) проходит вечер бокса, организованный промоутерскими компаниями Top Rank и Nomad Promotions. На ринге встретились двукратный олимпийский чемпион в супертяжелом весе Баходир Джалолов, представляющий Узбекистан, и боксер из Украины Игорь Шевадзуцкий – украинский боксер проиграл единогласным решением судей.

sport.ua