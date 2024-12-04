Журналисты назвали лучшего боксера года, это не Усик и не Фьюри

Журналисты стримингового сервиса DAZN считает, что лучшим боксером 2024 года является чемпион мира по версии IBF Даниель Дюбуа.

«Действующий чемпион IBF Дюбуа является лучшим боксером 2024 года. Совсем недавно спортсмен был объектом насмешек и издевательств. После поражения от Александра Усика было ощущение, что Даниель больше никогда не сможет побороться за титул чемпиона мира. В 2024 году британец стал одним из самых востребованных боксеров супертяжелого веса», – говорят журналисты.

Они заявили, что Дюбуа впечатлил болельщиков уверенной победой над соотечественником Энтони Джошуа на переполненном стадионе, а сам бой перевернул карьеру боксеров.

«Следующий год окончательно определит перспективы и возможности Даниеля», – считают журналисты.

Напомним, в 2024 году Даниель Дюбуа провел два боя – победил хорвата Филипа Хрговича в июне, а в сентябре нокаутировал в пятом раунде соотечественника Энтони Джошуа.