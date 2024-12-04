Испания, Германия, Литва и еще пять стран подали заявки на проведение Евробаскета-2029

Четыре страны-хозяйки будут объявлены в мае следующего года

Официальные заявки на проведение Евробаскета-2029 среди мужских сборных подали восемь национальных федераций: Германия, Греция, Испания, Литва, Нидерланды, Словения, Финляндия и Эстония.

Из этой восьмерки будут выбраны четыре страны, которые и станут совместными хозяевами континентального первенства.

Нидерланды и Эстония могут принять Евробаскет впервые в своей истории. Финляндия может стать первой страной, которая станет хозяином турнира дважды подряд. Напомним, в сентябре 2022-го Суоми была выбрана одной из принимающих сторон Евробаскета-2025 — вместе с Латвией, Польшей и Кипром.

Действующим чемпионом Европы является сборная Испании — все свои титулы команда завоевала на шести последних турнирах, начиная с 2009 года. Литва выиграла три титула (последний — в 2003-м), Греция — два, Германия (1993) и Словения (2017) — по одному.

ФИБА детально изучит все 8 заявок и проведет тщательный отбор соответственно концепции нескольких стран-хозяек. Четыре принимающие стороны Евробаскета-2029 будут объявлены в мае 2025 года.

Ранее стали известны страны-хозяйки женского Евробаскета-2027. Ими стали Бельгия, Литва, Швеция и Финляндия.

Напомним, мужская сборная Украины в настоящий момент практически потеряла шансы пробиться на Евробаскет-2025. Сине-желтые остаются аутсайдером в отборочной Группе А — после поражений от Словении (73:87), Португалии (77:79) и дважды подряд от Израиля (73:86, 75:88).

Украинской сборной осталось провести в квалификации две заключительных игры, которые пройдут уже в следующем году. 20 февраля состоится матч со Словенией, а 23 февраля — с Португалией. Дальше пройдут три из четырех лучших сборных квартета.

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