Бостон с Михайлюком разбил Оклахому, Лейкерс обыграли Вашингтон в НБА

Украинский защитник Селтикс записал на свой счет две передачи

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли девять матчей.

Бостон на своей площадке разбил Оклахому. Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк провел на площадке 4 минуты,Ю и за это время отметился двумя передачами. В других матчах Лейкерс обыграли Вашингтон (125:120), а Миннесота разгромила Торонто (133:85).

Вашингтон Уизардс — Лос-Анджелес Лейкерс — 120:125 (29:39, 31:28, 26:34, 34:24)

Шарлотт Хорнетс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 86:89 (21:30, 23:15, 22:22, 20:22)

Атланта Хокс — Детройт Пистонз — 121:113 (28:23, 31:27, 33:29, 29:34)

Бостон Селтикс — Оклахома Сити Тандер — 135:100 (30:23, 31:24, 32:36, 42:17)

Бруклин Нетс — Индиана Пэйсерс — 115:111 (19:31, 42:31, 27:25, 27:24)

Милуоки Бакс — Мемфис Гризлис — 101:111 (22:26, 27:27, 29:26, 23:32)

Миннесота Тимбервулвз — Торонто Рэпторс — 133:85 (23:19, 35:23, 33:18, 42:25)

Нью-Орлеан Пеликанс — Орландо Мэджик — 108:117 (26:24, 29:34, 21:33, 32:26)

Финикс Санз — Кливленд Кавальерс — 122:101 (34:20, 38:27, 26:30, 24:24)

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