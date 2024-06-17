«Ти ходячий конус!» Ексгравець Суперліги розлючено звернувся до суперзірки НБА

Після третього матчу фіналу НБА-2024, в якому «Бостон» зробив рахунок 3-0, в інстаграмі ексгравця ЧУ з’явилася сторіз. Колишній представник «Старого Луцька» Маркіз Джексон палко слідкує за фіналом сезону НБА і коментує все у сторіз. Цього разу плеймейкер видав розлючене звернення до Луки Дончича:

«Лука Дончич, твій захист настільки ж хороший, як і у цього помаранчевого об’єкту. Ти ходячий конус!», – написав баскетболіст.

Цього сезону «Старий Луцьк» вилетів з плей-оф Суперліги на стадії чвертьфіналу, програвши серію майбутнім срібним призерам з Рівного.

Фото: ФБУ, m11oading

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