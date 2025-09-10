Наставник сборной Германии по баскетболу Мумбру больше не будет руководить командой в плей-офф Евробаскета-2025

Коуч не смог полностью восстановиться от острой инфекции, которую перенес перед стартом турнира

Главный тренер сборной Германии по баскетболу Алекс Мумбру больше не будет руководить командой в матчах плей-офф Евробаскета-2025. Его сменит ассистент Алан Ибрахимагич.

«Я страдал. Я пытался восстановиться. Я все еще главный тренер команды, но не на 100%».

«Я полностью верю в Алана. Во время игры Алан – голос команды. Но все остальное мы делаем вместе. Я не ухожу домой. Мы продолжим бороться вместе.

Правда в том, что для меня самое главное – это важный матч со Словенией в среду. Я хочу, чтобы все внимание было сосредоточено на игре, а не на моей личной ситуации. Алан провел просмотры вместе со мной. Он точно знает, в какой баскетбол мы играем. Он успешный тренер молодежной команды. Он готов и знает всех игроков. Если я не готов на 100%, имеет смысл, чтобы кто-то другой взял на себя руководство».

Напомним, Мумбру госпитализировали перед самым началом Евробаскета-2025 из-за острой инфекции. Тренер вернулся к руководству командой, но не до конца восстановился от болезни.

Сборная Германии — бронзовый призер Евробаскета-2022. Команда Мумбру с первого места в группе В вышла в плей-офф Евробаскета. В 1/8 финала немцы разгромили Португалию (85:58). В четвертьфинале сборная Германии встретится со Словенией 10 сентября.

Источник