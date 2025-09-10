ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Самый большой бой десятилетия? Бред, он его выбросит с ринга»

Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Де Ла Хойя

Бывший чемпион мира, а сегодня промоутер американец Оскар Де Ла Хойя поделился мыслями о бое между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом.

«Сейчас СМИ сообщают и распространяют информацию, что бой Канело против Кроуфорда – это самый большой бой десятилетия. Но это такой бред, потому что Кроуфорд поднимается в двух весовых категориях, чтобы драться с Канело, который является прирожденным полутяжеловесом. Кроуфорд, который не смог дать отпор Мадримову? Как вы думаете, что Канело с ним сделает? Выбросит его с ринга!», – сказал Оскар.

sport.ua