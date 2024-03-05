Что там делает Чисора? Джошуа назвал величайших супертяжей

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) поделился мнением о бойцах хевивейта разных годов и выбрал из них величайших, крайне удивив одной из фамилий.

По мнению Ей Джея, это Мухаммед Али, Эвандер Холифилд, Владимир Кличко, Леннокс Льюис, Рокки Марчиано, Майк Тайсон и… Дерека Чисора.

«Чисора был в компании сильнейших долгое время. Он видел все хорошее, плохое и уродливое в боксе, поэтому он в числе величайших. Он должен быть на пенсии, но он все еще продолжает», – сказал Джошуа.

Отметим, что Энтони поставил себя и Александра Усика на ранг ниже, чем этих боксеров.

sport.ua