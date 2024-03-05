Секстон створив хайлайт ночі вже після завершальної сирени – данк, гідний участі у контесті МВЗ

5 березня «Юта» на домашньому майданчику приймала аутсайдера Сходу «Вашингтон». Зустріч завершилась перемогою команди з Солт-Лейк-Сіті з рахунком 127:115.
Гра була дуже насиченою на яскраві епізоди, відразу декілька з них потрапили до 10 найкращих моментів ігрового дня – тут.
Проте найкращий з усіх там не опинився, бо Колін Секстон вколотив свій топовий данк уже після сирени про завершення ігрового часу:
Саме Колін став найціннішим стартовим гравцем матчу: 29 очок, три підбирання та сім передач.
Фото: Melissa Majchrzak/NBAE