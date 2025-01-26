ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Тони

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях, член Международного зала боксерской славы американец Джеймс Тони назвал лучшего боксера в истории.

«Али не лучший боец всех времен, когда он называл себя Кассиусом Клеем, то он был замечательным, а вот Мухаммед Али – просто мусор. Самый выдающийся боец всех времен – это Шугар Рэй Робинсон, этот парень был прекрасным, он прекрасно дрался. Али хотел быть им, это был кумир Али, Али пытался драться, как он, но ему это не удавалось», – сказал Тони.

Ранее экс-чемпион мира Тони назвал трех современных боксеров, которые лучше Усика. Тони выбрал Теренса Кроуфорда, Дэвида Бенавидеса, который недавно победил Александра Гвоздика, и Джервонту Дэвиса.

sport.ua