«Это далеко не конец для меня». Джошуа рассказал о планах после поражения

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Боксер Энтони Джошуа в обращении к своим болельщикам после поражения от Даниэля Дюбуа заявил, что далек от завершения карьеры и хочет третий раз стать чемпионом супертяжелого веса.

«Это еще далеко не конец для меня. Я знаю, что еще многое могу показать в ринге. Выиграть третий титул, снова стать чемпионом, это то, чего я хочу достичь и верю, что это возможно», – сказал Джошуа.

Ранее сообщалось, что в случае победы британец мог выйти на победителя боя Александр Усик – Тайсон Фьюри, но теперь не исключен реванш с Дюбуа в 2025 году.

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sport.ua