Чэнду. Шан Цзюньчэн впервые вышел в финал турнира ATP и сыграет против Музетти

Результаты полуфинальных матчей на турнире ATP 250 в Китае

Чэнду, Китай • 18-24 сентября • хард • $1,269,245

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Лоренцо Музетти (Италия, 1) – Алибек Качмазов (-, Q) 6:4, 6:2

Шан Цзюньчэн (Китай) – Янник Ганфманн (Германия) 6:4, 6:4

Лоренцо Музетти пятый раз в карьере, в том числе третий раз в этом году, вышел в финал на турнире ATP. Итальянский теннисист будет бороться за свой третий титул. Предыдущие два он выиграл в 2022 году.

Шан Цзюньчэн впервые сыграет в решающем матче и стал вторым представителем Китая на этой стадии соревнований уровня ATP. Впервые это удалось У Ибину, который в прошлом году выиграл титул в Далласе.

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