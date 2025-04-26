Мадрид. Бенчич с камбэком выиграла матч против Аддад Мая и сыграет против Гауфф в 1/8 финала

На турнире WTA 1000 в Испании продолжаются матчи третьего круга



Мадрид, Испания • 22 апреля – 4 мая • грунт • $8,963,700

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Мирра Андреева (-, 7) – Магдалена Френх (Польша, 27) 7:5, 6:3

Юлия Стародубцева (Украина, Q) – Людмила Самсонова (-, 18) 2:6, 7:6(2), 6:0

Белинда Бенчич (Швейцария) – Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 16)

Коко Гауфф (США, 4) – Энн Ли (США) 6:2, 6:3

Мэдисон Кис (США, 5) – Анна Калинская (-, 30) 7:5, 7:6(3)

Диана Шнайдер (-, 13) – Анастасия Севастова (Латвия) 6:0, 6:0

Белинда Бенчич в решающем сете отыгралась со счета 4:1 в пользу соперницы. Швейцарка выиграла третий из четырех матчей против бразильской теннисистки (впервые сыграли на грунте). За свой третий четвертьфинал в Мадриде Бенчич будет бороться с Коко Гауфф (2-2), с которой уже дважды играла в этом сезоне: проиграла на Australian Open и выиграла в Индиан-Уэллс.

Мэдисон Кис взяла реванш у Анны Калинской за поражение в этом месяце на турнире WTA 500 в Чарльстоне и вышла вперед в счете личных противостояний (2-1). Следующая соперница американки определится в матче Донна Векич – Эмма Наварро.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua