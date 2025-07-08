“Для него невозможно полностью отказаться от тренировок на день”. Тренер Синнера прокомментировал его состояние перед полуфиналом Уимблдона

Первая ракетка мира Янник Синнер, получивший ушиб локтя в матче четвёртого круга против Григора Димитрова, во вторник прошёл МРТ, которое, по сообщениям СМИ, не выявило серьёзных повреждений.



Как сообщалось ранее, планировавшаяся тренировка на кортах Aorangi была отменена, но вместо неё Синнер провёл короткое занятие с тренерами на крытых кортах. Его тренер Даррен Кэхилл сообщил об этом изданию TennisNow:

“Мы немного поработали на крытых кортах, буквально 20–30 минут, просто чтобы почувствовать мяч. Янник в порядке. Для него невозможно полностью отказаться от тренировок на день, так что всё прошло нормально”.

Ранее ожидалось, что Синнер будет тренироваться с левшой Якопо Васами в рамках подготовки к матчу с Беном Шелтоном, который состоится 9 июля. Однако за несколько минут до начала сессии бронь корта была отменена. По словам Кэхилла, в матче с Димитровым из-за ушиба Синнер потерял около 10 км/ч на ударе справа.



btu.org.ua