В Cadillac провели переговоры с Миком Шумахером

Валттери Боттас считается главным кандидатом на место в команде Cadillac, которая дебютирует в Формуле 1 в следующем сезоне. Среди других претендентов – Серхио Перес, Гуаньюй Чжоу и Мик Шумахер.

В Сильверстоуне Мик провёл переговоры с Cadillac, и в эфире немецкого Sky Sport руководитель команды Грэм Лоудон прокомментировал их следующим образом: «В данный момент ситуация для нас складывается достаточно хорошо. На рынке много доступных гонщиков – как опытных, так и тех, кто выступает в Формуле 2. Думаю, вскоре мы увидим движение на рынке пилотов.

Что касается Мика, то он отличный гонщик и приятный в общении парень. Он мне очень нравится, и я смог лучше с ним познакомиться. Он по-прежнему молод, но у него уже есть опыт выступлений в Формуле 1.

Да, прошло время, но он в курсе всех событий. Он также провёл тесты и проявляет очень большой интерес к нашему проекту. И нам нравится такой подход, очень нравится».

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