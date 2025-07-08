Дюбуа назвал главную проблему, исходящую от Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниель Дюбуа оценил силу удара своего будущего соперника украинского супертяжеловеса Александра Усика – обладателя титулов WBA, WBC и WBO.

«Я бы отметил не силу удара Усика, а именно скорость, с которой он их наносит. Каждый боксер на таком уровне очень хорош», – сказал Дюбуа.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua