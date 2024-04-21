Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере

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В ночь с 20 на 21 апреля в Бруклине, Нью-Йорк (США) прошел вечер бокса под эгидой промоутера Эдди Хирна и его компании Matchroom Boxing.

Главным событием шоу стал 12-раундовый поединок двух американцев: Девин Хэйни (31–0, 15 KO) против Райана Гарсии (24–1, 20 KO).

Хейни защищал титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе.

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На взвешивании Хейни вписался в лимит категории с весом 63,5 кг. А вот Райан Гарсия не сумел сделать вес, превышение составило 1,45 кг (3,2 фунта). А значит, на пояс WBC Райан не претендовал и лишился части гонорара.

Бой проходил в обоюдоострых атаках и порадовал зрителей в Barclays Center. Первая половина боя проходила с небольшим преимуществом Хейни, но в решающих раундах чемпион выглядел неважно.

В 7-м, 10-м и 11-м раунде Райан Гарсия отправил соперника в три нокдауна! Хейни каждый раз поднимался на ноги и с трудом дожил до окончания 12-го раунда. Он почувствовал, что это первое поражение в карьере.

Счет судейских записом: 112–112, 114–110, 115–109. Большинство судей отдали победу Райану Гарсии. Но пояс WBC стал вакантным, так как Райан не вложился в весовую категорию.

В андеркарде встретились Сергей Деревянченко (14–5, 10 KO) и Вон Александер (18–10–1, 11 KO). Украинец уверенно победил американца по очкам.

Мощный нокдаун. Деревянченко в Нью-Йорке по очкам разгромил соперника

Райан Гарсия (США) – Девин Хэйни (США) – MD 12 (112–112, 114–110, 115–109)

sport.ua