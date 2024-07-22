Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Действующий чемпион мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александр Усик в четвертый раз стал отцом.

У Александра и его жены Екатерины родилась дочь в январе 2023 года.

Девочку назвали Мария. Екатерина поделилась в социальных сетях милым фото Александра со своей новорожденной дочкой. У Александра и Екатерины уже есть трое детей – Кирилл, Михаил и дочь Елизавета.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

ФОТО. Милота дня. Усик сфотографировался со своей новорожденной дочкой

sport.ua