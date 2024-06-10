«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик отреагировал на слова Тайсона Фьюри, что судьи отдали победу в бою за абсолют Александру Усику из-за войны в Украине.

«Закрой рот. Все, что я могу сказать ему. Это позорно такое говорить, особенно, когда ты обещаешь победить Усика и в итоге был близок к досрочному поражению. В Украине многие думали, что Усик нокаутирует Тайсона, но я все-таки ждал победы Александра решением судей», – сказал Гвоздик.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua