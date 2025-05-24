Бывший абсолютный чемпион мира потерпел сенсационное поражение в Глазго

Getty Images/Global Images Ukraine. Экоу Эссуман – Джош Тейлор

24 мая на арене «The SSE Hydro» в шотландском Глазго состоялся вечер бокса от промоутера Фрэнка Уоррена и его компании Queensberry Promotions.

Главным событием стал бой в полусреднем весе (до 66,7 кг) – на ринге встретились бывший абсолютный чемпион, шотландец Джош Тейлор (19–2, 13 КО) и уроженец Ботсваны Экоу Эссуман (21–1, 8 КО), который выступает под британским флагом.

Тейлор решил не тратить время и с первых секунд бросился агрессивно прессинговать оппонента. Шотландец превосходно двигался на ногах, успешно резал углы и выбрасывал много комбинированных ударов.

Эссуман пытался минимизировать урон, поэтому большинство атак соперника пережидал за блоком. Уроженец Ботсваны не форсировал события и лишь периодически отвечал в контратаках. Ближе к третьему раунду Экоу удалось немного перехватить инициативу.

Боксеры фехтовали джебами на дальней дистанции, после чего молниеносно сближались и продолжали зрелищные размены в ближнем бою. Тейлор немного сбавил обороты, а вот Эссуман, наоборот, стал чувствовать себя намного увереннее.

Экоу полностью забрал контроль над центром ринга, делал ставку на количество и пытался теснить соперника к канатам. Шотландец работал вторым номером и постоянно тревожил оппонента акцентированными ударами.

Темп боя не снижался и в чемпионских раундах – оба продолжали обмениваться опасными атаками, иногда клинчевали. Тейлор стал более пассивным, начал больше промахиваться. У Эссумана появился неплохой шанс вырвать победу в чемпионских раундах.

По итогам 12 раундов зрелищного противостояния судьи зафиксировали сенсационную победу Эссумана, который считался явным аутсайдером до боя.

Экоу Эссуман (Великобритания) – Джош Тейлор (Шотландия) – UD 12 (116–113, 116–112, 115–113)

sport.ua