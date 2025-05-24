Ролан Гаррос. Элина Свитолина против Зейнеп Сёнмез в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартует на Открытом чемпионате Франции. Матч против турчанки Зейнеп Сёнмез откроет игровой день на Court Suzanne-Lenglen (начало в 12:00 по киевскому времени).



Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 18 (2025 – Rouen; 2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 25/05/2025): 509/266

Призовые за карьеру: $25,589,969



Дата рождения: 30/04/2002 (23 года)

Место рождения: Стамбул, Турция

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2024 – Merida)

Высший рейтинг WTA: 76 (19/05/2025)

Побед/Поражений за карьеру (на 25/05/2025): 214/140

Призовые за карьеру: $685,565

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H2H: 0-0

История на турнире

Элина Свитолина – 29/13 | Свитолина 14-й раз сыграет на Ролан Гаррос. Украинка четыре раза доходила до четвертьфинала соревнований (2015, 2017, 2020, 2023). В прошлом сезоне Свитолина остановилась на стадии 1/8 финала.

Зейнеп Сёнмез – 3/1| Сёнмез в прошлом году впервые выступила в Париже, стартовав с квалификации, после чего пробилась в основную сетку.

Выступления на грунте (на 25/05/2025):

Элина Свитолина – 146/77 (14/2 в этом году)

Зейнеп Сёнмез – 93/64 (3/4 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явным фаворитом матча Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,10. На победу Зейнеп Сёнмез

предлагается коэффициент – 7,50 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета Ролан Гаррос)

Элина Свитолина – 25/8

Grand Slam – 4/1 | Australian Open – 1/4

WTA 1000 – 11/5 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4, Майами – R3, Мадрид – 1/2, Рим – 1/4

WTA 500 – 0/1 | Линц – R2

WTA 250 – 5/0 | Руан – ТИТУЛ

Billie Jean King Cup – 2/0

Зейнеп Сёнмез – 13/12

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 3/4 | Доха – R1, Индиан-Уэллс – QFR, Майами – QR1, Мадрид – R1, Рим – QR1

WTA 500 – 5/4 | Брисбен – QFR, Линц – QFR, Абу-Даби – QFR, Мерида – 1/4

WTA 250 – 2/2 | Хобарт – QFR, Рабат – R2

WTA 125 – 0/1 | Парма – R1

Billie Jean King Cup – 3/0

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – П, В, В, В, П

Зейнеп Сёнмез – П, В, П, П, П

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 1/0 | Свитолина единственный матч против теннисистки из Турции провела в 2011 году на турнире ITF с призовым фондом $10,000 в Турции, где обыграла Султан Гёнен.

Зейнеп Сёнмез – 6/11 | Сёнмез проиграла в трех из пяти предыдущих матчей с украинками, в том числе в этом году Марте Костюк на турнире WTA 1000 в Дохе.

• Элина Свитолина проведет 621-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 402 победы (65%).

• Зейнеп Сёнмез проведет 28-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 12 побед (44%).

• Элина Свитолина проведет 147-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 102 победы (70%).

• Зейнеп Сёнмез проведет 3-й матч в основной сетке турнира Grand Slam и будет бороться за дебютную победу.

Победительница этого матча получит 117 000 евро призовых и 50 рейтинговых очков. Проигравшая – 78 000 евро призовых и 10 рейтинговых очков.

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btu.org.ua