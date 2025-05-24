Финалист прошлого сезона подписал перспективного защитника

ХК «Кэпиталз». Матвей Мазко

«Киев Кэпиталз» продолжает комплектацию состава на следующий сезон. Серебряные призеры минувшего чемпионата Украины объявили о заключении соглашения с перспективным молодым защитником Матвеем Мазко, – сообщает официальный сайт клуба.

Минувший сезон 17-летний киевлянин Матвей Мазко начинал в «Крижинке» и в 11 матчах набрал 7 (3+4) очков. После нового года хоккеист начал стремительно прогрессировать и уже весной на постоянной основе стал тренироваться под руководством Вадима Шахрайчука в «Киев Кэпиталз». В результате Мазко принял участие в 11 матчах плей-офф против «Шторма» и «Кременчуга» (1 передача). Также в активе Матвея 1 игра в плей-офф МХЛ и один гол в ворота молодежного «Сокола».

Отметим, что Мазко стал шестым хоккеистом, которого в межсезонье переподписали «Кэпиталз».

sport.ua