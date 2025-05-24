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Хоккей

Финалист прошлого сезона подписал перспективного защитника

Финалист прошлого сезона подписал перспективного защитника

ХК «Кэпиталз». Матвей Мазко

«Киев Кэпиталз» продолжает комплектацию состава на следующий сезон. Серебряные призеры минувшего чемпионата Украины объявили о заключении соглашения с перспективным молодым защитником Матвеем Мазко, – сообщает официальный сайт клуба.

Минувший сезон 17-летний киевлянин Матвей Мазко начинал в «Крижинке» и в 11 матчах набрал 7 (3+4) очков. После нового года хоккеист начал стремительно прогрессировать и уже весной на постоянной основе стал тренироваться под руководством Вадима Шахрайчука в «Киев Кэпиталз». В результате Мазко принял участие в 11 матчах плей-офф против «Шторма» и «Кременчуга» (1 передача). Также в активе Матвея 1 игра в плей-офф МХЛ и один гол в ворота молодежного «Сокола».

Отметим, что Мазко стал шестым хоккеистом, которого в межсезонье переподписали «Кэпиталз».

sport.ua

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