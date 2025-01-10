Что с рекордом Майка Тайсона? У перспективного супертяжа осталось 4 месяца

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

20-летний боксер супертяжелого веса Мозес Итаума может не успеть побить рекорд легендарного Майка Тайсона, который стал чемпионом мира в возрасте 20 лет и 144 дня. Британскому боксеру осталось примерно четыре месяца, чтобы завоевать титул в супертяжелом весе.

«Я уверен, что однажды смогу победить в титульном поединке и стать чемпионом мира. Но если мы говорим о покорении рекорда Майка Тайсона, то нужно учитывать важную вещь – у меня просто нет никакой возможности это сделать. Если бы мне выпал шанс в ближайшее время провести бой за титул, я точно им воспользовался б.

Очевидно, что бокс изменился и он мало похож на то, что было 30 лет назад. Сейчас появилось слишком много моментов, которые нельзя контролировать боксеру. Все, что я могу делать в данной ситуации – выходить на ринг и нокаутировать своих оппонентов», – заявил Итаума.

Очевидно, что действующие чемпионы супертяжелого веса Александр Усик и Даниель Дюбуа не собираются встречаться с Мозесом в ближайшее время. Однако, есть еще обладатель титула WBA World Кубрат Пулев, с которым могут организовать бой для Итаумы в кратчайшие сроки.

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sport.ua