Ферстаппен: Ситуация в команде была непростой

Борьба за власть после смерти Дитриха Матешица и прошлогодний кризис в Red Bull Racing не повлияли на Макса Ферстаппена…

Макс Ферстаппен: «Для меня не так важно, что говорят посторонние люди. Имеет значение только то, что происходит внутри команды, а не мнение тех, кто не имеет к ней никакого отношения.

Ситуация в команде была непростой, иначе об этом бы не писали, но важно, что все спорные вопросы мы смогли решить внутри коллектива.

Я не собирался никуда уходить. Все знали мою позицию и что именно я считаю действительно важным для команды».

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