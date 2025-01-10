Янник Синнер: “Очевидно, что мне все еще не хватает титулов на двух других турнирах Grand Slam”

Лидер рейтинга АТР и действующий чемпион Australian Open итальянец Янник Синнер провел пресс-конференцию перед началом своих выступлений на турнире



О возвращении в Мельбурн, где он выиграл свой первый “мэйджор”

“Да, это очень особенное место. За это время много вещей изменилось как на корте, так и вне его. Очень рад, что эти воспоминания всегда будут в моей памяти на протяжении очень многих лет. Посмотрим, что я смогу сделать в этом году. Это вопрос, на который, я думаю, никто из нас не может ответить. Но я рад вернуться сюда, и мы увидим, что покажет турнир.”

О решении не играть на турнирах накануне Australian Open и своем межсезонье

“Прошлый сезон был очень, очень длинным. Я еще и играл в Финале Кубка Дэвиса. После этого нужно время, чтобы отдохнуть, перезагрузиться во всем. Нужно, чтобы межсезонье охватывало определенный период времени, чтобы подготовить свое тело лучше, внести некоторые технические и тактические изменения в свою игру. Нужно время. Мелкие детали в определенный момент могут иметь решающее значение.

Конечно, для меня очень важно играть чуть более вариативно, чуть больше заходить в корт. Немного изменилось движение при подаче. Даже если со стороны не видно этих изменений, но как игрок ты это осознаешь. Я думаю, что теннис – это многогранная игра. Также очень важна физическая часть. И ментальная часть тоже. Мы внесли некоторые изменения, но посмотрим, как будет в этом году. Поэтому мы решили не играть никаких турниров до Australian Open. Никогда не знаешь, что может произойти, особенно в первом раунде на “мэйджоре”. Но я знаю, сколько работы мы вкладываем, поэтому увидим, как оно пойдет.”

О переломном сезоне-2024 и изменениях в жизни из-за статуса первой ракетки мира

“Это были огромные изменения. Очень много вещей изменились. В прошлом году было так много первых побед. Я не только впервые выиграл турнир Grand Slam, но и за год до того впервые выиграл Кубок Дэвиса. Затем впервые стал первой ракеткой мира, затем впервые выиграл Итоговый турнир.

В нашем спорте осталось не так много первых побед. Очевидно, что мне все еще не хватает титулов на двух других “мэйджорах”. Я точно знаю, чего ожидать. Конечно, мы могли бы справиться с некоторыми вещами немного лучше. Это то, что мы хотим сделать лучше в этом году, как на корте, так и за его пределами. Когда тебе 23 года, ты не всегда точно знаешь, как правильно поступить. Думаю, я многому научился в прошлом году. В этом году мы собираемся действовать намного, намного лучше в отношении того, как вести себя в определенных ситуациях вне корта.

Об апелляции WADA и слушаниях в CAS по его допинговому делу

“Я знаю ровно столько, сколько и вы. Мы находимся на том этапе, когда мы не знаем много вещей. Да, конечно, я об этом думаю. Я солгал бы, если бы сказал, что забыл. Это то, что остается со мной уже в течение довольно долгого времени. Но что есть, то есть. Здесь я пытаюсь подготовиться к турниру Grand Slam. Посмотрим, что из этого получится.

Как я отмежевываюсь от всего ажиотажа и комментариев вокруг этого? Я не думаю, что должен отвечать на этот вопрос, если честно. Как я могу это заблокировать? Это не значит, что я больше не думаю об этом, но в моей голове я точно знаю, что произошло. Я не сделал ничего плохого. Поэтому я все еще здесь. Вот почему я до сих пор играю. Я не хочу отвечать на то, что сказал Ник Кириос или другие игроки. Самое важное, чтобы вокруг меня были мои люди, которым я могу доверять, люди, которые точно знают, что произошло. Вот и все.

Стал ли я осторожнее после этой истории, или действую как-то иначе [в контексте приема препаратов]? В моем подходе к этим вещам ничего не изменилось. Я действую так же, как и раньше. Я всегда был очень осторожен с каждым лекарством, которое я принимал, и в отношении того, что я ел. Когда бутылка открыта, я выбрасываю ее, беру новую. Так что нет, ничего не изменилось.”

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Янник Синнер сыграет против чилийца Николаса Ярри.



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