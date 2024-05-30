Джек Дуэн рассчитывает на контракт с Alpine в 2025-м

Резервный гонщик Alpine Джек Дуэн рассчитывает подписать контракт с командой на 2025 год. В следующем сезоне с высокой долей вероятности поменяется состав Alpine, и Дуэн считает, что его работа на симуляторе и участие в тестах докажут руководству команды, что он готов к полноценному дебюту в Формуле 1.

Джек Дуэн: «Я хочу быть уверенным, что получу место в следующем году в Alpine. Существуют задачи, которые я должен выполнять не только на симуляторе или на трассе, но и на тестах. Я чувствую, что делаю максимум возможного, и считаю, что имею хорошие шансы получить место за рулём в следующем году.

Мы приняли решение, что я не буду выступать в гонках в этом сезоне, чтобы лучше подготовиться к Формуле 1. После работы на симуляторе и на тестах вместе с Alpine будет вполне естественным, если я стану основным гонщиком команды в следующем году.

В идеале хотелось бы подписать контракт с Alpine на 2025-й и последующие годы. Я хочу продолжать с ними работать, двигаться вперед и вывести команду на позиции, на которых мы хотим быть.

В Alpine поверили в меня и предоставили прекрасную возможность, и я хочу получить шанс отплатить им и добиться результатов, которых мы хотим. Мне недостаточно просто выступать в Формуле 1 – я надеюсь, что благодаря проделанной работе в будущем мы с командой будем подниматься на подиумы и побеждать в гонках».

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