Даяна Ястремская — о предстоящем матче против Коко Гауфф: «Никаких особых ожиданий, буду работать по ситуации»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в интервью изданию Чемпион — рассказала о своем тренерском штабе, предстоящем матче против Коко Гауфф и результатах после полуфинала на Australian Open

О предстоящем матче против третьей ракетки мира Коко Гауфф

«Мы с ней играли в Мадриде. Хотя игрой мое исполнение вряд ли назовешь. Не знаю, что со мной случилось. Поймала небольшой заскок. Ничего не чувствовала — ни мяч, ни корт. Как ей успешно противостоять? Стили у нас далеко неодинаковые. Она больше использует топ-спины, контратакующая теннисистка. Я стараюсь больше действовать в корте, плотно. Посмотрим, но точно будет интересно. Никаких особых ожиданий буду работать по ситуации».

О своем тренерском штабе

«Со мной сейчас работает только Марцис Гарутс из Риги. Вместе мы уже около года, начиная с Maiami Open. Ранее в команду входил также Эммануэль Гойсснер из Франции, с которым мы выступали в Австралии, но наше сотрудничество после «мэйджора» завершилось.

Почему разошлись? Не смогли договориться. Хотя я очень хотела продолжить совместную работу. Одним из главных условий было его присутствие со мной на «мэйджорах» и крупных турнирах WTA. Предварительно мы так и договаривались, но потом у него изменились планы. Он мне сказал прямо: у него в приоритете личные проекты — развитие Академии».

О своих результатах после полуфинала Australian Open-2024

«О своем прорыве в Мельбурне почти не вспоминаю. Такое ощущение, будто он случился очень давно. Интересно, что между Мельбурном и Парижем я не показывала тех результатов, на которые рассчитывала. Почти месяц вообще просто выпал. Сначала заболела в Индиан-Уэллс, потом перед Чарльстоном. Вернувшись в Ниццу, ничего не делала и улетела в Мадрид. Кроме кашля и насморка ничего оттуда не привезла. В Риме тоже находилась в болезненном состоянии. И вот только сейчас наконец хорошо себя чувствую.

До Australian Open я слишком серьезно на себя давила, а потом отпустила ситуацию. Сказала себе, пусть все будет так, как суждено. Главное — я здорова, а семья — жива и невредима».

btu.org.ua