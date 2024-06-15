Хертогенбос. Корда прервал серию поражений в матчах против игроков топ-20, де Минор пятый раз сыграет в полуфинале на траве

На турнире АТР 250 в Нидерландах известны почти все участники 1/2 финала

Хертогенбос, Нидерланды • 10-16 июня • трава • €767,455

Действующий чемпион: Таллон Грикспор (Нидерланды)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертфинал

Алекс де Минор (Австралия, 1) — Милош Раонич (Канада, PR) 7:5, 6:2

Уго Умбер (Франция, 3) — Гейс Браувер (Нидерланды, WC) 4:6, 5:2 прервано из-за дождя

Таллон Грикспор (Нидерланды, 6) — Александар Вукич (Австралия) 4:6, 6:3, 7:6(4)

Себастьян Корда (США, 7) — Томми Пол (США, 2) 6:4, 6:2

Алекс де Минор третий раз за три матча победил Милоша Раонича и пятый раз в карьере сыграет в полуфинале турнира АТР на траве. За выход в финал австралиец поборется с победителем матча Уго Умбер — Гейтс Браувер, который свой поединок доиграют завтра.

Прошлогодний чемпион Таллон Грикспор продлил свою победную серию на турнире до восьми матчей. Теннисисты сделали по одному брейку и подали 27 эйсов на двоих. За место в финале Грикспор сыграет против американца Себастьяна Корды.

Себастьян Корда провел пятый поединок против Томми Пола и одержал четвертую победу. Себастьян впервые с октября прошлого года победил соперника из топ-20, прервав серию 12 таких поражений. Корда второй раз в карьере сыграет в полуфинале на траве.

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