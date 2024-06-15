Даниэль Риккардо пытается разобраться в себе

После неудачного начала сезона Даниэль Риккардо пытается найти решение…

Даниэль Риккардо: «Я всегда анализирую то, что происходило на трассе: мог ли я затормозить позже или сделать что-то иначе?

Но после Монако я посмотрел на некоторые другие аспекты, влияющие на выступления: начинаю ли я гоночный уик-энд с должной мотивацией, нормально ли себя чувствую? Я попытался во всём разобраться, понять, что я делаю неправильно за пределами трассы, поскольку знаю, что дело во мне.

Мы всегда будем стараться точно настроить машину, и в глубине души я знаю, что могу это сделать. Важно, чтобы это получалось как можно чаще. Я стараюсь взять на себя больше ответственности, мыслить шире.

Во многом дело в том, как я управляю своей энергией по ходу уик-энда. Это даже не то, что я делаю в машине. Это то, что заставляет меня садиться в машину с ощущением, что я готов к работе.

В Канаду я поехал с новыми силами, стал легче, голоднее и счастливее, а в итоге завоевал пятое место на старте. Я рад, что команда была со мной откровенна. Я просто хотел знать: «Как вы думаете, парни, что происходит не так? Я хочу попытаться это исправить. Но я также расскажу вам, что чувствую и почему». Я чувствую, что мне немного скучно. Возможно, график сейчас слишком насыщенный или что-то в этом роде. Мне почти 35, мне не нужно слишком много ободряющих похлопываний по спине. Я бы предпочел чтобы люди просто были со мной откровенны».

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