Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

В ночь 15 с 16 июня на арене MGM Grand в Лас-Вегасе пройдут два больших поединка.

В главном событии на ринг выйдут американцы: Джервонта Дэвис (29–0, 27 KO) и Фрэнк Мартин (18–0, 12 KO). На кону будет стоять чемпионский пояс WBA в легком весе.

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В соглавном бою встретятся: Дэвид Бенавидес из США (28–0, 24 KO) и украинец Александр Гвоздик (20–1, 16 KO). Будет разыгран временный титул WBC в лайт-хэвивейте.

Промоутеры шоу: Том Браун (TGB Promotions), Сампсон Левкович (Sampson Boxing).

Бенавидес – фаворит в бою с Гвоздиком. Но украинец может удивить

Где смотреть онлайн бои Джервонта – Мартин, Гвоздик – Бенавидес

Трансляцию шоу можно посмотреть по системе PPV (pay-per-view) на видеосервисах FITE TV, Triller TV, PBC.

Прямая трансляция шоу начнется 16 июня в 03:00 по Киеву, поединок украинца ожидается не ранее 05:00, а главный бой – около 06:00.

Файткард шоу в Лас-Вегасе

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