На первом матче Евро заметили российские флаги

Их увидели на одном из секторов поддержки Шотландии

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В дебютной встрече ЧЕ хозяева турнира одержали уверенную победу над "тартановой армией" (5:1). Фанаты команды из Великобритании традиционно привезли с собой немало атрибутики. Нашлось даже место минимум двум российским флагам, на одном из которых написано "Белгород".

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Матч-открытие прошел в Мюнхене. Шотландские гости быстро снизили запасы пива в местных барах, из-за чего пришлось увеличивать количество заказов. Один из болельщиков шутил, что понадобится много пива, чтобы праздновать победу в пятницу, но не судьба.

Команды сыграют поединки 2 тура 19 июня (Германия – Венгрия и Шотландия – Швейцария).

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