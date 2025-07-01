Лондонский "Арсенал" может подписать впечатляющего экс-нападающего "Манчестер Юнайтед".

По информации от источников издания TBR Football, руководство "канониров" рассматривает этим летом вариант с трансфером Энтони Эланги из "Ноттингем Форест", которого оценивают в 60 миллионов фунтов стерлингов. Его выступления в прошлом сезоне не остались незамеченными, и "Ньюкасл" уже пытался его подписать, впрочем получил резкий отказ от "лесников".

Известно, что "Ноттингем" не хочет продавать Элангу несмотря на интерес от "Челси", "Тоттенхэма", "Астон Виллы" и "Арсенала".

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В сезоне 2024/25 Энтони Эланга забил 6 голов и отдал 12 ассистов в 43 матчах за "Ноттингем" во всех турнирах, чем помог клубу впервые за 30 лет. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллиона евро.

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