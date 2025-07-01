Экс-чемпион: Эта новость об Усике создаст интересные заголовки в СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк объявил о прекращении сотрудничества с украинским боксером Александром Усиком.

Прекращение сотрудничества прокомментировал бывший чемпион мира Барри Джонс.

«Эта новость создаст несколько интересных заголовков в СМИ. Но вся эта ситуация никак не повлияет на Александра. Если бы тренер покинул Усика тогда да, то могли возникнуть некоторые вопросы. И даже если у Усика были какие-то проблемы с Красюком, то Александр – настоящий профи, его это не выведет из равновесия», – сказал Джонс.

sport.ua