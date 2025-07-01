Хюлкенберг: Напряжённая работа даёт результаты

На прошедшем этапе в Австрии Sauber впервые с 2023 года заработала очки двумя машинами. В команде готовят новинки к Гран При Великобритании и рассчитывают на ещё одно успешное выступление в Сильверстоуне.

Джонатан Уитли, руководитель команды: «Сильверстоун занимает особое место в сердцах поклонников автоспорта. Это особенная трасса для меня, ведь именно здесь я впервые увидел машины Формулы 1.

Наша команда добилась впечатляющего прогресса в нескольких предыдущих гонках благодаря напряжённой работе всех на базе и на трассе. Однако учитывая невероятно плотную борьбу на трассе в этом году, мы должны сохранять концентрацию и твёрдо стоять на земле».

Нико Хюлкенберг: «Заработанные очки двумя машинами в Австрии ещё больше подняли моральный дух команды и показали, на что мы способны, когда в состоянии сложить вместе все составляющие. Мы уверенно движемся вперёд, гонку за гонкой, и напряжённая работа и самоотверженность команды начинают давать результаты, что воодушевляет.

Мы можем ещё прибавить, и я уверен, что команда продолжит прогрессировать по ходу сезона. Сейчас же я жду этап в Сильверстоуне. Это великолепная классическая трасса со зрелищными поворотами и уникальной атмосферой на трибунах».

Габриэль Бортолето: «Было невероятно заработать мои первые очки на прошлой неделе – ради этого результата мы усердно работали с командой с самого начала сезона. Но это только начало.

Сейчас всё внимание сместилось на этап в Сильверстоуне. Мы стремимся завершить эту сдвоенную серию так же, как её начали. Для этого нужно продолжать работать и прогрессировать. Команда привезёт новые детали, которые мне не терпится опробовать. Всё дело в маленьких шагах вперёд, которые позволяют оставаться в борьбе в середине пелотона».

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