Джордж Расселл: Я верю, что смогу выиграть титул

Джордж Расселл с оптимизмом ждёт нового сезона – первого в статусе лидера Mercedes, но признаёт, что пока преимущество у McLaren…

Джордж Расселл: «Я знаю, что моё время придёт. Не важно, в этом или в следующем сезоне, оно придёт. Если я продолжу показывать такие же результаты, как в последние три года, когда моим напарником был лучший гонщик всех времен, я верю, что смогу побороться за титул и стать чемпионом.

Результаты говорят сами за себя. Мне больше не надо ничего доказывать. Я горжусь результатами в борьбе с напарником – я финишировал впереди два года из трех, и в квалификациях, и в гонках. В другое время или другую эпоху, если бы вы финишировали впереди Льюиса Хэмилтона, то стали бы чемпионом мира.

Переход Льюиса в Ferrari словно перевернул страницу. Началась новая глава. И я не чувствую никакой дополнительной ответственности из-за того, что стал «первым номером» команды. Кими Антонелли – отличный парень. Он очень молод и невероятно быстр. В этом году он сразу окажется в гуще событий, что может стать для него проблемой. Но в его скорости сомнений нет. Нас ждёт интересный сезон.

С Шарлем Леклером я гонялся ещё в картинге. Он – фантастический гонщик. Интересно, как сложится их противостояние с Льюисом в Ferrari. Последние шесть лет Леклер был первым номером Скудерии, думаю, их результаты будут очень близки.

Возможный переход Ферстаппена в Mercedes? Я не думаю об этом. Всё, что мне нужно – продолжать делать то, что я делал на протяжении всей своей карьеры. Приход Макса или другого гонщика ничего не изменит. Я отвечаю только за себя и свои результаты. Я хочу соревноваться с лучшими и не думаю, что в моих способностях кто-то сомневается.

Наши отношения с Максом? Я не умею просто стоять и терпеть издевательства. Люди, похоже, всегда отступают перед ним. Но не я. Я здесь не для того, чтобы быть лучшим другом чемпиона мира. Я здесь, чтобы побеждать. И у него такой же менталитет. Я никогда не боялся соревноваться с Максом. Я всегда с ним боролся.

Не думаю, что у кого-либо из нас сейчас есть машина, способная превзойти McLaren. В данный момент она сильнее всех. Особенно впечатляет их гоночный темп. Мы постепенно прогрессируем, но нам есть, в чём прибавить».

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