Джервонта Дэвис и Роуч проведут реванш после скандального первого поединка

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвис – Роуч

Чемпион мира по версии WBA в легком весе (до 61,2 кг) Джервонта Дэвис (30–0–1, 28 КО) из США и его соотечественник Ламонт Роуч (25–1–2, 10 КО) должны провести реванш после скандального первого поединка.

Об этом сообщил президент Всемирной боксерской ассоциации Хильберто Мендоса. В ночь на 2 марта Джервонта вышел на ринг против Роуча – их бой завершился вничью, но многие болельщики и эксперты не согласны с таким решением. Чемпион опустился на колено в девятом раунде, но рефери решил не отсчитывать нокдаун.

«Нет никаких сомнений, что боксеры проведут реванш. Нам нужно изменить отношение болельщиков к этому виду спорта после таких спорных решений. Это был очень скандальный вечер. Возможно, рефери увидел конкурентный бой и не понял, что Дэвис в нокдауне. Это произошло не сразу после удара Роуча», – заявил Мендоса.

sport.ua