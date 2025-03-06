Индиан-Уэллс. Нисикори за три часа выиграл свой стартовый матч, Бублик проиграл “квалифаеру” из четвертой сотни рейтинга ATP

На “Мастерсе” в Индиан-Уэллс завершился первый игровой день



Индиан-Уэллс, США • 5-16 марта • хард • $11,255,360

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Миомир Кецманович (Сербия) 6:7(5), 6:4, 6:3

Фабиан Марожан (Венгрия) – Педро Мартинес (Испания) 6:3, 6:2

Йосуке Ватануки (Япония, Q) – Александр Бублик (Казахстан) 6:3, 3:6, 6:3

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, Q) – Роберто Баустиста-Агут (Испания) 6:4, 1:6, 7:6(4)

Корентен Муте (Франция) – Джордан Томпсон (Австралия) 6:4, 4:6, 6:3

Кей Нисикори (Япония) – Жауме Мунар (Испания) 6:2, 5:7, 7:6(3)

Кристофер О’Коннелл (Австралия) – Роберто Карбальес Баэна (Испания) 6:3, 0:6, 6:1

Тьяго Зайбот Вилд (Бразилия) – Александр Мюллер (Франция) 4:6, 7:5, 7:6(6)

Маркос Гирон (США) – Николоз Басилашвили (Грузия, Q) 7:5, 7:6(3)

Зизу Бергс (Бельгия) – Итан Куинн (США, Q) 7:6(2), 6:3

Габриэль Диалло (Канада, LL) – Чжан Чжичжэнь (Китай) 6:2, 2:6, 4:4 прерван из-за дождя

Роман Сафиуллин (-) – Райли Опелка (США, WC) 7:5, 6:4

Тристан Бойер (США, WC) – Александар Вукич (Австралия) 4:6, 6:2, 7:6(4)

Кэмерон Норри (Великобритания) – Лука Нарди (Италия) 6:0, 6:3

Колтон Смит (США, Q) – Флавио Коболли (Италия) 3:6, 6:2, 6:2

Бу Юньчаокэтэ (Китай) – Нишеш Басаваредди (США, WC) 7:5, 6:4

• Кей Нисикори взял реванш у Жауме Мунара за прошлогоднее поражение на “челленджере” в Генуе. Японский затратил три часа на свою победу, проиграв четыре гейма на своей подаче и сделав пять брейков в ответ. Экс-четвертый номер рейтинга АТР выступает в Индиан-Уэллс впервые с 2021 года. Дальше японский теннисист сыграет против 19-й ракетки мира Уго Умбера.

• 349-я ракетка мира Йосуке Ватануки впервые сыграл в основной сетке “Мастерса” в Индиан-Уэллс. Следующим соперником японца станет 20-й номер рейтинга АТР чех Томаш Махач, выигравший на прошлой неделе свой дебютный титул АТР (Акапулько).

• Два американских теннисиста – Тристан Бойер (№117 АТР) и Колтон Смит (№261 АТР) впервые сыграли в основной сетке “Мастерса” и добыли свои дебютные победы на этом уровне.

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