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Футбол

Форвард Ювентуса признан лучшим футболистом февраля в Серии А

Форвард Ювентуса признан лучшим футболистом февраля в Серии А

    • Форвард туринского "Ювентуса" стал лучшим футболистом месяца в Серии А по итогам февраля.

    Рандаль Коло Муани получил индивидуальную награду, обойдя пятерых других номинантов: Анхелиньо ("Рома"), Нико Пас ("Комо"), Кристиан Пулишич ("Милан"), Матео Ретеги ("Аталанта") и Маттия Дзакканьи ("Лацио").

    Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери стал лучшим менеджером февраля в чемпионате Италии.

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    • Добавим, что 26-летний француз забил 4 гола и отдал один ассист в четырех матчах за "Ювентус" в Серии А в феврале.

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