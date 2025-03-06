Форвард Ювентуса признан лучшим футболистом февраля в Серии А

Форвард туринского "Ювентуса" стал лучшим футболистом месяца в Серии А по итогам февраля.
Рандаль Коло Муани получил индивидуальную награду, обойдя пятерых других номинантов: Анхелиньо ("Рома"), Нико Пас ("Комо"), Кристиан Пулишич ("Милан"), Матео Ретеги ("Аталанта") и Маттия Дзакканьи ("Лацио").
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери стал лучшим менеджером февраля в чемпионате Италии.
Добавим, что 26-летний француз забил 4 гола и отдал один ассист в четырех матчах за "Ювентус" в Серии А в феврале.