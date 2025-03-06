В Mercedes переходят на экологичное углеволокно

В сезоне 2025 года на машинах команды Mercedes будут использоваться инновационные экологически чистые углеволоконные композитные материалы, разработанные в сотрудничестве с INEOS Nitriles, Toray, Syensqo и Sigmatex.

Новаторские проекты по созданию экологически чистых материалов в Формуле 1 позволят распространить эти инновации не только на автоспорт, но и в авиацию и аэрокосмическую промышленность.

Тото Вольфф, руководитель команды: «Сочетание инноваций и эффективности рождает прогресс. Я горжусь тем, что возглавляю команду тех, кто меняет мир.

В сезоне Формулы 1 2025 года мы будем тестировать и использовать экологичные углеволоконные композиты на наших машинах, не в ущерб их характеристиками и скорости на трассе».

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