«Я такого еще не видел, это неслыханно». Топ-боксер о нокдауне Джервонты

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Боксер Девин Хейни шокирован тем, что Джервонта Дэвис в поединке против Ламонта Роуча не получил поражение решением судей, которые зафиксировали ничью.

Самым скандальным стал момент, когда Дэвису не засчитали нокдаун.

«Я давно знаю Ламонта и понимал, что он настроен серьезно, но он все равно провел бой лучше, чем я думал, что он проведет. Этот нокдаун Джервонты, который не засчитали, это неслыханно».

«Я такое увидел впервые в жизни. Как можно не засчитать нокдаун, если человек опустился на колено и приостановил бой? Ламонт одержал победу», – сказал Хейни.

Не исключено, что в скором времени боксеры проведут реванш.

Джервонта провалился, но смог спастись. Теперь нужен реванш

sport.ua