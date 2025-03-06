«Я такого еще не видел, это неслыханно». Топ-боксер о нокдауне Джервонты

Боксер Девин Хейни шокирован тем, что Джервонта Дэвис в поединке против Ламонта Роуча не получил поражение решением судей, которые зафиксировали ничью.
Самым скандальным стал момент, когда Дэвису не засчитали нокдаун.
«Я давно знаю Ламонта и понимал, что он настроен серьезно, но он все равно провел бой лучше, чем я думал, что он проведет. Этот нокдаун Джервонты, который не засчитали, это неслыханно».
«Я такое увидел впервые в жизни. Как можно не засчитать нокдаун, если человек опустился на колено и приостановил бой? Ламонт одержал победу», – сказал Хейни.
Не исключено, что в скором времени боксеры проведут реванш.
Джервонта провалился, но смог спастись. Теперь нужен реванш
sport.ua