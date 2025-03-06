Индиан-Уэллс. Ангелина Калинина против Лучии Брондзетти в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Ангелина Калинина сегодня будет играть за выход во второй круг на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Матч против Лучии Брондзетти из Италии откроет игровой день на Stadium 6 в 21:00 по киевскому времени



Дата рождения: 07/02/1997 (28 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 06.03.2025): 373/223

Призовые за карьеру: $4,119,260



Дата рождения: 10/12/1998 (26 лет)

Место рождения: Римини, Италия

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Rabat)

Высший рейтинг WTA: 46 (08/04/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 06.03.2025): 314/238

Призовые за карьеру: $5,949,724

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H2H: 2-1

2016 | Санта-Маргерита=ди-Пула (ITF W25) | Грунт | QR1 | Калинина 6:4, 7:5

2024 | Абу-Даби (WTA 500) | Хард | R1 | Калинина 6:1, 7:6(1)

2024 | Индиан-Уэллс (WTA 1000) | Хард | R2 | Брондзетти 6:3, 6:4

История на турнире

Ангелина Калинина – 2/4 | Калинина пятый сезон подряд сыграет в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс. Два года назад украинке удалось дойти до третьего круга.

Лучия Брондзетти – 2/2 | Брондзетти третий раз примет участие в основе BNP Paribas Open. В прошлом году она показала свой лучший результат, сыграв в третьем круге.

Выступления на харде (на 06.03.2025):

Ангелина Калинина – 169/127 (7/7 в этом году)

Лучия Брондзетти – 133/99 (6/7 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking практически на равных оценивает шансы теннисисток на победу в матче. Победы Ангелины Калининой: коэффициент – 1,96. Победа Лучии Брондзетти – коэффициент – 1,88 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне-2025

Ангелина Калинина – 7/7

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 0/2 | Доха – R1, Дубай – R1

WTA 500 – 4/2 | Брисбен – 1/2, Линц – R1, Мерида – R2

WTA 250 – 2/1 | Клуж-Напока – 1/4

Лучия Брондзетти – 6/7

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2

WTA 1000 – 0/1 | Дубай – QR1

WTA 500 – 0/1 | Линц – R1

WTA 250 – 5/4 | Окленд – R1, Хобарт – R1, Клуж-Напока – FR

Последние 5 матчей:

Ангелина Калинина – П, В, П, П, П

Лучия Брондзетти – П, П, В, В, В

Национальный фактор:

Ангелина Калинина – 13/4 | Калинина впервые в сезоне сыграет против теннисистки из Италии. Она выиграла восемь из девяти последних матчей против итальянок, проиграв именно Брондзетти в Индиан-Уэллс в прошлом году.

Лучия Брондзетти – 8/11 | Брондзетти в этом году проиграла Даяне Ястремской на турнире в Линце.

• Ангелина Калинина проведет свой 176-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 86 побед (49%);

• Лучия Брондзетти проведет 137-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 63 победы (46%).

• Ангелина Калинина проведет свой 50-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 24 победы (49%);

• Лучия Брондзетти проведет 23-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 7 побед (32%).

Победительница этого матча получит 35 260 долларов США призовых и 35 рейтинговых очков. Проигравшая – 23 760 долларов США призовых и 10 рейтинговых очков.

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