Поставил Тайсона на место? Джошуа жестко высказался о Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Вечером 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса под названием Нокаутный хаос (Knockout Chaos).

В главном 10-раундовом поединке экс-чемпион мира Энтони Джошуа из Великобритании (27–3–1, 24 KO) встретился с Франсисом Нганну (0–1, 0 KO) из Камеруна, экс-чемпионом UFC. Во втором раунде британец финишировал камерунца.

После поединка Энтони Джошуа жестко высказался о чемпионе мира в сверхтяжелом весе по версии WBC Тайсоне Фьюри.

«На**й Тайсона Фьюри. Мне не нравятся трешток. Я услышал, как он сказал, что мы с Нганну две сосиски. Франсис – бывший чемпион UFC, у него феноменальная история. Он изменил свою жизнь. А Тайсон как всегда проявляет неуважение», – сказал Джошуа.

sport.ua