Форман рассказал, кто бы победил в прайме: Майк Тайсон или Леннокс Льюис

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Форман

Легендарный хевивейтер Джордж Форман рассказал, кто бы победил в прайме – Леннокс Льюис (1999 года) или Майк Тайсон (1989 года). Форман выделил Льюиса и назвал его лучшие качества.

«Я бы выбрал Леннокса Льюиса. У него отличный рост и большой размах рук», – сказал Форман.

Льюис и Тайсон провели один поединок под завершение своих карьер. В 2002 году Ленноксу удалось победить Майка техническим нокаутом в восьмом раунде.

Ранее легендарный Форман назвал единственного боксера, с которым рад, что никогда не дрался.

sport.ua