С мыслью о Шахтере. Брест – Штурм. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 19.09.2024

Будущий соперник “горняков” дебютирует в еврокубках

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Лига чемпионов, первый тур

19 сентября, 22:00. "Стад де Рудуру" (Генгам)

Главный арбитр: Ник Уолш (Шотландия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 5

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Содержание

Новости Бреста (Брест, Франция)

Новости Штурма (Грац, Австрия)

Последние пять матчей Бреста и Штурма

Личные встречи между командами

Ставки и коэффициенты на матч Брест – Штурм Грац

Прогноз на матч Брест – Штурм Грац от UA-Football

Не самая яркая пара, правда? Особенно для такого уровня еврокубков. Но матч “Бреста” интересен двумя факторами: своим дебютом в Лиге чемпионов и тем, что также у французской команды будет встреча с донецким “Шахтером”.

Не обошлось и без проблем для "пиратов". УЕФА не допустил их домашний стадион для матчей ЛЧ. Поэтому свои поединки "Брест" сыграет в Генгаме, расположенном ориентировочно в 115 километрах от самого “Бреста”. Потому фактически все восемь поединков дебютной Лиги чемпионов для команды будут на выезде.

Новости Бреста (Брест, Франция)

Теперь к текущей именно футбольной ситуации у "пиратов". Стартовали в чемпионате они очень “не очень”. Набрали всего три очка за четыре игры и сейчас идут на 14 месте в Лиге 1 из 18 команд. В первом туре дома проиграли 1:5 "Марселю" Де Дзерби. Далее – "Лансу" и ПСЖ с разрывом в два мяча. Выиграли только у "Сент-Этьена". Стоит отметить, что с разгромным счетом: забили четыре безответных гола. Но и "зеленые" звезд с неба не хватают, ведь идут на 16 позиции.

На минувших выходных был мат против "Пари Сен-Жермен". "Брест" даже первым отличился в этом парижском поединке. Сделал это благодаря пенальти на 29-й минуте. Но даже до перерыва удержать преимущество “пираты” не смогли, а во втором тайме пропустили еще дважды. Голы ПСЖ были лишь вопросом времени, ведь “Брест” просто пытался стоять стеной. Положительного результата это не дало.

Кадры хозяев

Две потери у "пиратов". Эти двое футболистов стали одними из ключевых фигур в получении командой бронзы Лиги 1 в прошлом сезоне, но в текущей кампании еще не играли. Речь о Ле-Меле и серебряном призёре Олимпиады-2024 Локо. Они находятся в лазарете. В то же время летом никого из лидеров не продали, поэтому команда не претерпела больших изменений.

Новости Штурма (Грац, Австрия)

Прошлый сезон во внутреннем чемпионате "черно-белые" завершили на первом месте. Все-таки смогли обогнать “Зальцбург” на два очка, борьба с которым велась до последнего тура. В текущем розыгрыше австрийской Бундеслиги тоже все обстоит довольно хорошо. В активе команды Ильцера 12 очков из 15 возможных. Только в первом туре они проиграли “Рапиду”, который теперь расположился на второй позиции (0:1). И это был единственный матч в сезоне, когда "Штурм" забил меньше, чем два гола за игру.

В шестом туре Бундеслиги было сыграно всего три матча: остальные были перенесены из-за непогоды в Австрии. В том числе свой поединок не сыграл и "Штурм". Потому последний официальный матч команды датируется 31 августа. Команда из Граца дома проигрывала "ВСГ Сваровски" со счетом 0:2, но смогла вырвать победу 4:2. Также во время международной паузы "черно-белые" провели товарищеский матч с "Капфенбергом" со второго дивизиона и также одержали верх над ним.

Кадры гостей

В лазарете "Штурма" находится только один игрок: Александер Боркович. Однако он не только в этом сезоне не играл, но и в прошлом провел всего несколько матчей. Потому это не потеря. А вот если вспомнить летнее трансферное окно, то из очевидных лидеров из команды ушел только полузащитник Прасс: его продали в “Хоффенхайм” за 9,5 млн евро.

Последние пять матчей Бреста и Штурма

Последние пять встреч хозяев

14.09. ПСЖ – Брест 3:1 (Лига 1)

05.09. Генгам – Брест 2:2 (ТМ)

31.08. Брест – Сент-Этьен 4:0 (Лига 1)

25.08. Ланс – Брест 2:0 (Лига 1)

17.08. Брест – Марсель 1:5 (Лига 1)

Последние пять встреч гостей

05.09. Штурм – Капфенберг 4:1 (ТМ)

31.08. Штурм – ВСГ Сфаровски 4:2 (Австрийская Бундеслига)

28.08. Род – Штурм 1:3 (Кубок Австрии)

24.08. Штурм – Альтах 2:1 (Австрийская Бундеслига)

17.08. А. Клагенфурт – Штурм 0:2 (Австрийская Бундеслига)

Личные встречи между командами

Так как это дебютный сезон "Бреста" в еврокубках, то команды между собой играть в официальных противостояниях не могли. Сегодня состоится дебютный очный поединок.

Ставки и коэффициенты на матч Брест – Штурм Грац

1.97 3.65 4.05 Узнать больше

1.97 3.62 3.99 Узнать больше

Прогноз на матч Брест – Штурм Грац от UA-Football

Да, "пираты" неудачно стартовали в Лиге 1. И да, "Штурм" очень неплохо начал свое шествие в новом сезоне австрийской Бундеслиги. Но разница в уровнях чемпионатов есть, хоть и не так поразительна, как бы могло казаться на первый взгляд. У обеих команд есть проблемы в обороне, особенно в матчах более высокого уровня, чем против команд со дна турнирной таблицы. Поэтому стоит ожидать чего-то веселого. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,75).

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