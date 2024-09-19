90 на 10. Промоутер Усика Красюк назвал победителя боя Джошуа – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк

21 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится мегафайт – на ринг выйдут британцы Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа.

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Промоутер украинского чемпиона Александра Усика Александр Красюк назвал явного фаворита этого боя.

«Я отдаю значительное предпочтение Джошуа. Скажем, так, преимущество 90 на 10. Оставляю 10 для Дюбуа только потому, что: дерутся супертяжи, Дюбуа имеет плотный удар, он молод и энергичен.

В технике, опыте, антропометрии, ментально и физически Джошуа сильнее. У Джошуа сейчас период «второго дыхания» в карьере», – сказал Красюк.

Для Дюбуа это будет первая защита чемпионского пояса. Джошуа будет иметь шанс в третий раз в карьере стать чемпионом мира, что позволит ему повторить достижение Виталия Кличко.

sport.ua